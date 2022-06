A ação rápida dos brigadistas do Shopping Muller evitou que um princípio de incêndio pudesse se transformar num problema de proporções inimagináveis. A fumaça no alto do telhado do centro comercial despertou o alerta de quem passava pela região na madrugada desta sexta-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou até as portas do shopping, mas nem precisou entrar em ação.

Há suspeita de que o fogo tenha começado em um dos restaurantes da Praça da Alimentação, provavelmente pela combustão do óleo de uma fritadeira que não foi desligada ao término das atividades da noite anterior.

Ao perceberem a fumaça e o acionamento de dispositivos de segurança, rapidamente a equipe do próprio estabelecimento agiu para controlar o fogo. Os bombeiros estiveram no local para averiguar a situação, mas não precisaram ir para o combate, pois a situação já estava controlada.

O Shopping Muller, por intermédio de sua assessoria de imprensa, informou que o espaço, inclusive a Praça de Alimentação, funcionam normalmente nesta sexta.

“O Shopping Mueller esclarece que nessa madrugada registrou um princípio de incêndio em um restaurante da praça de alimentação. A situação foi rapidamente controlada pela brigada do shopping, sem causar maiores transtornos. O shopping funcionará normalmente nesta sexta-feira”.