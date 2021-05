As prisões por embriaguez ao volante aumentaram 3,4% em Curitiba no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com o balanço do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Paraná, divulgado nesta sexta-feira (14), o número passou de 117 para 121 prisões.

Os novos dados mostram que no primeiro trimestre as equipes policiais atenderam 95 acidentes envolvendo condutores alcoolizados, com 33 pessoas feridas e uma morte. No mesmo período de 2020 os números foram um pouco maiores, com 103 acidentes e 38 feridos. Houve um óbito.

Em Curitiba, em todo o ano de 2020 foram registrados 496 acidentes, com 603 prisões por embriaguez ao volante, 1.150 notificações. Houve 169 feridos e quatro óbitos no local.

A divulgação do balanço ocorre em meio a campanha educativa Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito. Os dados, conforme o BPTran, tem como objetivo reforçar a conscientização de condutores em relação à responsabilidade no volante. De acordo com a porta-voz da unidade, tenente Mayara Jaqueline Tonelli, a fiscalização é constante, mesmo durante a pandemia, para inibir condutas que causam graves acidentes com mortes.

“O respeito à legislação e o bom senso são primordiais para que o trânsito seja mais seguro. Temos atendido vários acidentes e, infelizmente, a irresponsabilidade sobre o uso de álcool na direção é constatada”, diz a tenente.

Blitze e adordagens

A fiscalização com equipes nas ruas em blitze e abordagens resultou, somente no primeiro trimestre, em 283 notificações a motoristas flagrados sob influência de álcool (art. 165 do Código Brasileiro de Trânsito) e que se recusaram a fazer o teste com etilômetro (art. 165-A).

Além disso, 121 condutores acabaram presos por estarem com mais de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Além do aumento no número de prisões, houve elevação também na lavratura de notificações, que foi de 7,6% – passando de 263 para 283.

Durante as abordagens policiais foram realizados 2.692 exames etilométricos, dos quais 1.840 ocorreram durante blitzes e 852 em atendimentos a acidentes de trânsito, o que representa uma queda de 43,7% se comparado a 2020, com 4.788 testes.

Ainda segundo os dados estatísticos do BPTran, houve uma diminuição de 28,3% na recusa de condutores em fazer o teste etilométrico, se comparado ao primeiro trimestre de 2021: de 166 para 119. Do total dos primeiros meses deste ano, 29 foram após acidentes e 90 nas ações das equipes do Batalhão de Trânsito. Já no ano passado, 25 ocorreram durante acidentes de trânsito e 141 durante blitzes.

Acidentes, prisões e mortes em 2020

Em todo o ano de 2020, o Batalhão de Polícia de Trânsito registrou queda de 21,06% nos acidentes de trânsito em Curitiba, se comparado a 2019 – de 6.132 para 4.840 casos. Deste total, em 496 foi constatada embriaguez ao volante. Isso representa uma diminuição de 20,2% em relação ao ano anterior, com 622 casos.

Nas 496 ocorrências de acidentes no trânsito ocasionados por embriaguez ao volante, quatro pessoas morreram, vítimas da imprudência por parte de condutores. Além disso, outras 169 pessoas ficaram feridas – 8,1%% a menos do que em 2019, quando foram 184 feridos e dois óbitos. Em ações preventivas e de fiscalização urbana em Curitiba no ano passado, 603 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante, número 5,6% menor se comparado ao ano de 2019, quando foram 639.

Além disso, 1.150 condutores foram notificados em consonância com o artigo 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e quando o condutor se recusa a fazer o exame etilométrico. Isso representa uma queda de 45,7% comparado ao ano anterior, quando foram 2.118 notificações.

Durante as abordagens foram feitos 15.704 exames etilométricos, dos quais 11.907 ocorreram durante blitzes e 3.797 nos locais de acidentes de trânsito, o que representa uma queda de 19,6% se comparado ao ano de 2019, quando foram 19.555 testes de bafômetro no total.

Ainda segundo os dados estatísticos do BPTran, houve uma diminuição de 45,5% da recusa de condutores para fazer o teste de bafômetro – de 892 para 486. Deste total de 2020, 145 ocorreram durante acidentes de trânsito e 341 durante blitzes. Já em 2019, foram 155 após acidentes e 737 nas ações das equipes do Batalhão de Trânsito.