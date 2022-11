O governo do Paraná pretende oferecer ao mercado parte das ações da Companhia Paranaense de Energia (Copel) para torná-la uma “companhia de capital disperso e sem acionista controlador”. O projeto de lei será encaminhado nesta segunda-feira (21) à Assembleia Legislativa, com pedido para tramitar em regime de urgência.

A Copel emitiu “Fato Relevante” ao mercado, informando ter recebido do Governo do Paraná, acionista controlador da empresa, comunicado, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), anunciando que o Estado . Com isso, o Estado pretende reduzir sua participação na companhia a até 15% do capital social e 10% da quantidade de ações com direito a voto. A decisão é resultado do estudo recentemente encomendado pelo governo sobre a capitalização da Copel.

“Comunico que o Estado do Paraná, na qualidade de acionista controlador da Companhia Paranaense de Energia – Copel, com base em estudo elaborado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, tem a intenção de transformar a Copel em companhia de capital disperso e sem acionista controlador, transformação essa a ser realizada envolvendo oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias e/ou certificados de depósito de ações (units) de emissão da Companhia”, diz o ofício enviado por Ratinho Junior.

Segundo o comunicado, “a operação objetiva a captação de recursos financeiros para suprir necessidades de investimento do Estado do Paraná, bem como a valorização de suas ações remanescentes detidas na Copel, valorização essa que deverá derivar da potencial geração de valor aos acionistas, inclusive em virtude de eventual capitalização da Companhia e aceleração de seu plano de negócios”.

