A Sanepar informa que, na manhã desta sexta-feira (18), houve um problema eletromecânico na captação Iguaçu, que pode afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba. A previsão é que a manutenção seja concluída no fim da tarde, com normalização em torno da meia-noite.

Segundo a empresa, os bairros afetados: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia e Novo Mundo.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

