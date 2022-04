A Sanepar informa que nesta segunda-feira (25) ocorreu um problema eletromecânico em uma estação elevatória, em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Campo do Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado. A previsão é que a manutenção seja concluída por volta do meio-dia, com normalização do abastecimento em torno das 15 horas.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere possua capacidade de, no mínimo, 500 litros. A orientação da empresa é evitar desperdícios.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

