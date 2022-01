Um problema na produção da Estação de Tratamento de Água Iraí, em Curitiba, provoca falta de água e/ou redução de pressão na rede nesta terça-feira (18) nos bairros Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia e Atuba.

Em nota, a Sanepar informou que equipes trabalham para solucionar o problema e os serviços devem ser concluídos até o fim da tarde. A previsão é de que a normalização ocorra, de forma gradativa, até às 5 horas desta quarta-feira (19), junto com o cadastro do rodízio.

LEIA TAMBÉM:

>> Após disparada dos preços de exames de covid-19, Procon-PR emite recomendações às farmácias e laboratórios

>> Surto de virose em Guaratuba é revelado após análise do Lacen. Saiba o que foi!

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Web Stories