Um problema na Estação de Tratamento de Água do Iraí pode deixar várias residências sem água para o sábado em diversos bairros de Curitiba e cidades da Região Metropolitana. O trabalho de correção já teve início durante a madrugada, e a previsão de normalização é para o fim da manhã de maneira gradativa.

De acordo com a Sanepar, uma manutenção emergencial precisou ser realizada no Iraí. O motivo não foi informado pela companhia responsável pelo abastecimento da água no Paraná. Em Curitiba, são 15 bairros que podem sofrer algum problema (ver lisa abaixo).

+ Leia mais: 14 dicas para você economizar água e dinheiro na conta da Sanepar

Em caso de dúvidas, clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115, com funcionamento 24 horas, e também pelo aplicativo Sanepar Mobile ou site da companhia.

Unidades consumidoras de Curitiba e região sofreram com 19 meses do rodízio. O racionamento foi implantando em março de 2020 diante da crise hídrica causada pela pior estiagem no Paraná em 91 anos. Nesse período, o racionamento foi suspenso apenas em dois períodos curtos, para as festas de fim de ano em 2020 e 2021. O fim do rodízio ocorreu em janeiro de 2022 com o índice dos reservatórios ultrapassando 80%.

+ Veja também: PM leva donos de postos de gasolina à delegacia no Paraná

Regiões afetadas

De acordo com a Sanepar, podem ser afetadas as seguintes regiões: