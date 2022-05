A Sanepar informou na tarde desta sexta-feira (06) que um problema operacional afetou o abastecimento de água nos bairros Atuba, em Colombo, e no Atuba, Bairro Alto, Bacacheri e Jardim Social, em Curitiba. A previsão é que a normalização do fornecimento aconteça por volta do meio-dia de sábado (07).

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) recomenda que todos tenham o reservatório. A Sanepar sugere capacidade de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile e veja no site www.sanepar.com.br.

