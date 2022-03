Um problema operacional no Reservatório do Bacacheri, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água em alguns bairros da cidade nesta tarde de quarta-feira (30). Serão afetados os bairros Ahú, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra na madrugada de quinta-feira (31).

Clientes que possuem caixa d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.