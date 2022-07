Desde a última segunda-feira (11), o curitibano tem a chance de participar da escolha das prioridades da Lei Orçamentária Anual (LOA) para execução a partir de 2023 na cidade. A última etapa do programa de consultas públicas, o Fala Curitiba, conta com pontos itinerantes em todas as regionais, além de votação pela internet, por meio do site fala.curitiba.pr.gov.br.

As demandas estipuladas na fase anterior foram organizadas por Política Públicas e enviadas às secretarias correspondentes. Cerca de 30 solicitações por regional foram consideradas viáveis, depois de reuniões envolvendo as áreas, a Secretaria do Governo Municipal, o Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP) e as administrações regionais.

A análise dos pedidos consistiu na deliberação de sua viabilidade técnica, legal e financeira, além de determinar se a demanda deve ser atendida pela Prefeitura de Curitiba. As respostas para as demandas que não entraram na votação final foram disponibilizadas no site do Fala Curitiba e em edital no dia da reunião presencial, nas regionais. Os cidadãos interessados poderão fazer a consulta.

Onde votar

Quem deseja participar, pode votar pela internet, acessando o site do Fala Curitiba, ou respondendo as fichas em papel que serão distribuídas pelas administrações regionais e nos pontos do Fala Móvel. A programação do Fala Móvel pode ser conferida ao final deste link.

O Fala Curitiba

Desde 2017, o programa Fala Curitiba abre espaço para que a população possa ajudar a construir a LOA para o ano seguinte. Antes da Lei Orçamentária Anual, o cidadão participa também da preparação do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), etapas que foram realizadas no primeiro semestre do ano.