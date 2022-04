A tradicional procissão na Sexta-feira Santa (15) pode provocar alguns pontos de lentidão e exigir mais atenção do motorista que passar pelo percurso dos participantes. Os trajetos terão apoio de agentes de trânsito e guardas municipais, para garantir a segurança dos fiéis e organizar o trânsito aos condutores.

No Centro, procissões com saídas de santuários diferentes vão convergir. Do Santuário de Guadalupe (Praça Senador Correia, 128, Centro, em frente ao terminal de ônibus do Guadalupe) sai a primeira delas, com início às 16h15. Os fiéis vão em direção à Rua Conselheiro Laurindo e se juntarão à procissão do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (vinda do Alto da Glória) em seguida, no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro.

LEIA TAMBÉM:

>> Não é replay! Curitiba terá três novos radares “inteligentes” a partir de segunda

>> Mais 10 linhas de ônibus de Curitiba passam a aceitar só cartão-transporte, de débito ou crédito

Depois de seguirem pela Marechal Deodoro, os dois grupos encontram a procissão da Igreja Bom Jesus, no cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto. De lá, todos seguem até o fim do percurso na Catedral Basílica, na Praça Tiradentes.

Outras procissões também podem interferir no trânsito dos bairros São Braz, Mercês, Portão, Campo Comprido, Hauer e Santa Cândida (trajetos abaixo).

Horários de saída das procissões

Procissão Santuário Guadalupe

Saída: Praça Senador Correia, 128, Centro, em frente ao terminal de ônibus do Guadalupe

Horário: 16h15

Por onde vai passar: Praça Senador Correia, Rua Conselheiro Laurindo, Rua Marechal Deodoro, Avenida Marechal Floriano Peixoto, Praça Tiradentes.

Procissão Santuário Bom Jesus

Saída: Rua André de Barros (Praça Rui Barbosa) – Centro

Horário: início às 16h30

Trajeto: Praça Rui Barbosa, Rua André de Barros, Avenida Marechal Floriano Peixoto,Rua Marechal Deodoro, Avenida Marechal Floriano Peixoto, Praça Tiradentes.

Procissão do Santuário do Perpétuo Socorro

Saída: Rua Amâncio Moro com Rua Ubaldino do Amaral – Alto da Glória

Horário: início às 15h45

Trajeto: Rua Amâncio Moro (frente ao Santuário), Rua Ubaldino do Amaral, Rua XV de novembro, Rua Tibagi, Rua Marechal Deodoro, Avenida Marechal Floriano Peixoto, Praça Tiradentes.

Procissão Paróquia São Braz

Saída: Rua Antonio Escorsin, 1.840 – São Braz

Horário: início às 18h30

Trajeto: Rua Antonio Escorsin, Rua Madalena Chagas Lima, Rua Alfredo Scorsin, Rua Wenceslau Cvintal, Orlando Destefani, Rua José Beppi Luca, Rua Carlos Chagas, Rua Antonio Escorsin, Rua Zacarias Mansur, Rua Arauna, Rua Brasílio Bertezek e retorno para a paróquia.

Procissão Paróquia Nossa Senhora das Mercês (Igreja dos Capuchinhos)

Local: Avenida Manoel Ribas, 966 – Mercês

Horário: início às 19h

Trajeto: Rua dos Presbíteros, esquina com Rua Jaime Reis (Paróquia São Vicente), Avenida Manoel Ribas, Rua Tapajós, Rua Des. Vieira Cavalcante, Rua Tenente João Gomes da Silva, Rua Myltho Anselmo da Silva, Rua Júlio Perneta e retorno à paróquia.

Procissão da Paróquia São Jorge

Saída: Rua Itacolomi, 1.640 – Portão

Horário: início às 9h

Trajeto: Rua Itacolomi, Rua Francisco Moro, Rua Marcelino Iachinski, Rua Felinto Bento Viana, Rua Francisco de Souza Neto, Rua Carlos Blanck, Itatiaia, finalizando em frente à igreja pela Rua Francisco Moro.

Procissão Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes

Saída: Rua Eduardo Sprada, 3.640 – Campo Comprido

Horário: início às 19h

Trajeto: Rua Eduardo Sprada e Rua Padre José Kentenich até o número 552, no Santuário Schoenstatt.

Procissão Santuário do Carmo

Saída: Praça do Carmo

Horário: início às 19h

Trajeto: Rotatória da Praça do Carmo, passarela Vila Hauer, Avenida Marechal Floriano Peixoto (sentido bairro) até o Santuário.

Procissão Paróquia Santa Cândida

Saída: Rua Padre Wislinski, 714 – Santa Cândida

Horário: início às 18h30

Trajeto: Rua Padre João Wislinski, Avenida Paraná, Rua Mariano Gardolinski, Rua Maria Noêmia dos Santos, Rua Theodoro Makiolka, terminando na Igreja Matriz.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Além da Ilusão Davi apresenta Romana a Isadora Pantanal Juma sofre com a morte da mãe Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa