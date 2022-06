O Procon da cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, passou a adotar a nota técnica da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e instaurou processo administrativo contra as empresas Apple e Samsung por comercializarem seus aparelhos sem carregador.

Tal situação, segundo análise do órgão, configura venda casada, uma vez que obriga consumidores a comprarem acessórios das marcas para poderem utilizar os equipamentos.

+ Leia mais: Aplicativo de delivery vai bloquear clientes por fraudes em pedidos em restaurantes

As empresas têm prazo para apresentar defesa e justificar o porquê da retirada do acessório que é essencial para carregar e integra o conceito funcional dos produtos.

A multa a ser aplicada pelo Procon de SJP pode chegar a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em razão da prática abusiva por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Atualmente, a Apple vende vários celulares sem carregador, como os IPhones 11, IPhone 12, IPhone 13 e suas variações, assim como a Samsung não oferece carregadores para modelos das linhas Galaxy S21, Galaxy Z FOLD3,; GALAXY Z FLIP3, Galaxy S22. A Samsung tem feito algumas ações/promoções que fornecem carregadores gratuitos.

+ Veja também: Mais 14 linhas de ônibus de Curitiba passam a aceitar somente cartão-transporte, de débito ou crédito

Recentemente, o Procon Fortaleza multou as duas empresas em R$ 26 milhões e o Procon-Sp multou, em 2021, a Apple em R$ 10,5 milhões.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!