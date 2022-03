Em tempos de guerra, a notícia do aumento dos preços dos combustíveis caiu como uma bomba na quinta-feira de todos os brasileiros. O Governo Federal anunciou reajuste de 18,8% no preço da gasolina (clique para ver mais sobre o aumento do Diesel e Gás de Cozinha), o que desencadeou uma correria para os postos de Curitiba.

Filas imensas se formaram em estabelecimentos que não subiram os preços, mas em vários deles o preço novo (em média R$ 7,39 por litro) já estava nos cartazes.

O Procon-PR foi acionado por milhares de curitibanos, já que o anúncio previa reajuste apenas a partir da 0h desta sexta-feira. Se for constatada irregularidade na conduta dos proprietários dos postos, a multa pode chegar a R$ 11 milhões.

A coordenadora do Procon-PR e colunista da Tribuna, Claudia Silvano explica!