O Procon-PR instaurou dois processos administrativos contra as gigantes multinacionais Coca-Cola e Nestlé. O intenção é combater informações imprecisas nos rótulos de alguns produtos, que invariavelmente levam o consumidor ao erro.

Um dos produtos da marca Del Valle não apresenta quantidade suficiente de fruta para ser considerado sucos, e a Mistura Láctea da Nestlé é muito parecido com o Leite Condensado, mas não é. É uma espécie de “leite condensado fake”

O consumidor precisa ficar atento ao que compra. “É preciso muita atenção na hora de comprar, tem que ter os rótulos com mais atenção e reclamar sempre”, disse a coordenadora do Procon-PR Cláudia Silvano. O consumidor pode denunciar casos semelhantes pelo consumidor.gov.br

A reportagem já entrou em contato com as empresas e aguarda posicionamento oficial sobre a decisão do órgão de defesa do consumidor do Paraná.