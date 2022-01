O Procon do Paraná iniciou a investigação sobre o aumento de preço dos testes de síndromes gripais no estado. O departamento notificou 15 laboratórios na semana passada, exigindo nota fiscal da compra dos testes de detecção da Covid-19 e da Influenza, além das notas de venda para clientes entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Os documentos podem ser enviados até o final desta semana e já estão em análise.

LEIA TAMBÉM:

>> “Não parou de me bater, por nem um minuto”, diz médica agredida em UPA de Curitiba

>> Greca completa cinco dias internado em Curitiba. Como está a saúde do prefeito?

Nas primeiras semanas de janeiro, alguns laboratórios e farmácias apresentaram um aumento de 800% na demanda por testes. Com a maior procura, o preço subiu, mas centenas de clientes em todo o estado registraram reclamação no Procon sobre um possível aumento abusivo no preço desses produtos.

De acordo com as notificações, alguns estabelecimentos aumentaram os preços dos testes de R$ 80 para R$ 250. Outro laboratório notificado pelo Procon comprou teste da gripe por R$ 99 e vendeu por R$607. Só em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, houve 43 reclamações. Uma farmácia do município comprou teste para Covid-19 por R$ 33 e cobrou R$ 99 dos clientes.

Consumidores podem fazer reclamação pelo site do Procon.

Web Stories