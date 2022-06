Os paranaenses estão procurando cada vez mais a validação de documentos para viver e estudar no exterior ou então obter dupla cidadania. Quase 87% de aumento foi verificado no do sistema e-Apostil, plataforma administrada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF), entidade que reúne os Cartórios de Notas de todo o país.

Nos primeiros cinco meses de 2022, o número de documentos cerificados para uso no exterior atingiu a marca de 64.250 validações no Paraná, superando em mais de 29 mil o número verificado em 2021, que totalizou 34.379 apostilamentos, com destaque aos meses de fevereiro, março e abril que registraram aumentos de mais 90%.

LEIA TAMBÉM:

>> Em apenas um dia, Curitiba registra quase metade das chuvas de maio

>> Veja dica certeira pra separar os pinhões bons daqueles “bichados”

Apostilamento Eletrônico

A partir desta sexta-feira (03), o novo serviço de Apostilamento Eletrônico vai ser lançando em Brasília (DF), na qual irá permitir que cidadãos recebam de forma on-line certidões, diplomas escolares e documentos públicos nacionais validados para uso em qualquer um dos 120 países que seguem a Convenção da Apostila da Haia.

Os documentos passam a ser enviados também de forma digital para e-mail ou celular, com QR Code que permite a verificação de autenticidade, como por exemplo, certidões de nascimento, casamento e óbito, escrituras de divórcio, inventário, compra e venda e união estável, procurações, testamentos, diplomas, históricos e certificados escolares.

Daniel Driessen Junior, presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção Paraná (CNB/PR), relata que a facilidade vai ajudar as pessoas que desejam buscar novos objetivos fora do país. “O lançamento desta nova possibilidade de apostilamento eletrônico de documentos para uso no exterior se tornou ainda mais rápido e acessível ao usuário que busca novas oportunidades em outros países”, disse. “Com a autorização editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a facilidade representa mais uma evolução dos Cartórios, que já possuem quase 100% dos atos notariais disponibilizados em plataforma eletrônica”, revela Daniel.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Além da Ilusão Olívia é presa por Salvador Pantanal Tadeu impede Guta de matar sucuri Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”