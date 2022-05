Um levantamento feito pela Unimed Curitiba, realizado entre os dias 30 de abril e 13 de maio, revelam um aumento significativo na procura por exames RT-PCR de covid-19 na capital paranaense. Enquanto que no dia 30 de abril foram realizados 160 testes, no dia 13 de maio o número chegou a 539.

Os resultados positivos dos testes realizados também subiram em torno de 40%. No mesmo período, aumentaram de 63 para 228.

Na última segunda-feira (16) os números permaneciam elevados: 515 testes realizados e 227 resultados positivos.

Para o diretor médico da Unimed Laboratório Mauro Scharf, o resultado é um reflexo do relaxamento dos cuidados para evitar a transmissão, com suspensão do uso das máscaras e retomada de eventos de massa como o carnaval, shows de música e outros.

“Acompanhamos com preocupação esses momentos, especialmente pelas baixas temperaturas e a presença concomitante de outras viroses respiratórias, além da covid-19″, explica.

Mauro Scharf explica que após um grande aumento de casos em janeiro, houve uma estabilidade de casos durante março, com baixa na procura de exames. Havia cerca de 10% de positividade dos casos. Agora, na semana entre os dias 7 e 13 de maio, do total de exames realizados pela Unimed Laboratório, 39% testaram positivo.

Desde o início da pandemia a Unimed Laboratório é o que realizou o maior número de exames de RT-PCR no Paraná, entre os laboratórios privados, chegando a realizar entre 800 e 1.000 testes por dia.

