A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná e as três maiores torcidas organizadas de futebol de Curitiba estão unidas na ação Juntas pela Dignidade Menstrual. O objetivo é promover diálogos sobre o assunto e arrecadar absorventes, que serão doados a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“O Paraná foi pioneiro na lei de combate à pobreza menstrual. Mas o tema ainda precisa de muito debate e contribuição. Ficamos muito satisfeitos ao ver mais grupos abraçando a causa”, comenta a deputada Cristina Silvestri (PSDB), procuradora da mulher na Assembleia.

A ação tem início às vésperas do Dia Internacional da Menstruação, celebrado neste sábado (28), e segue até o dia 14 de junho, quando será realizada uma sessão solene, a partir das 18h, no Plenário da Assembleia.

A sessão solene será aberta ao público e terá a participação de mulheres dos três coletivos envolvidos na ação: Atleticaníssimas, Gurias do Couto e Gralhas da Vila. Elas entregarão os absorventes adquiridos na campanha à Procuradoria da Mulher, que fará a entrega das doações. Durante o evento, também será entregue uma homenagem ao coletivo Igualdade Menstrual, um dos precursores do combate à pobreza menstrual no Paraná.

Como doar

As doações de absorventes para a ação Juntas pela Dignidade Menstrual podem ser feitas nos pontos de coleta disponibilizados pelos coletivos de mulheres dos três clubes participantes da campanha até o dia 11 de junho. Também podem ser feitas doações por meio de pix.

Club Athletico Paranaense – Coletivo Atleticaníssimas

BAR Címio – Rua Brasilio Itiberê, 3355

Pix – contato@atleticanissimas.com.br (Milene F. Szaikowski)

Coritiba Foot Ball Club – Gurias do Couto

Salty Pub – Rua Mauá, 410

Pix – 41 9 970-4145 (Barbara Breda)

Paraná Clube – Gralhas da Vila

Distribuidora Beer Express – Rua das Carmelitas, 739

Pix – 41 9 8822-9381 (Gabrielle Cristina Bizinelli)