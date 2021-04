A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Guarda Municipal (GM) deflagraram uma operação, na manhã desta terça-feira (27), contra integrantes de organização criminosa responsável por homicídio, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação teve apoio de policiais militares e cães farejadores.

Os agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão. Um homem foi preso por cumprimento de mandado de prisão preventiva e quatro não foram localizados.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na busca dos procurados. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque Denúncia.

Crime

Motivado por tráfico de drogas, o crime ocorreu no dia 13 de fevereiro deste ano, no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Quatro pessoas entraram em uma casa e atiraram em uma mulher, de 31 anos, e no filho de cinco. Em seguida, atiraram em Lucas Garcia Leal dos Santos Diniz, 30, marido da mulher atingida. Ela e a criança foram socorridos e sobreviveram. O marido morreu no local.