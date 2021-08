As 216 Agências do Trabalhador do Estado ofertam nesta semana 3.058 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná. Destas, 1.440 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.

A maioria dos postos de trabalho ofertada nas unidades do Paraná é para os setores da indústria, serviços e construção civil. As principais vagas disponíveis são para operador de telemarketing ativo e receptivo (243), auxiliar administrativo (236), alimentador de linha de produção (151) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (124).

A Agência do Trabalhador de Curitiba tem vagas para início imediato: 40 vagas de técnico de enfermagem, 20 vagas de promotor de vendas, 4 vagas de costureira em geral, 2 vagas de encanador e 1 técnico em saúde bucal.

A Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) é responsável pela captação e intermediação de vagas nas Agências do Trabalhador no Estado. “Ajudar os trabalhadores do Paraná a encontrar um bom trabalho é prioridade da nossa gestão. Emprego com carteira assinada é o melhor de todos os programas sociais”, afirma o secretário Ney Leprevost.

Atendimentos nas Agências

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS) ou pelos sites empregabrasil.mte.gov.br e http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais.

A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados em buscar uma oportunidade de emprego devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria.

As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais. Para orientações ou esclarecimentos sobre Seguro Desemprego o atendimento é feito pelo site http://sac.trabalho.pr.gov.br.

É possível habilitar seu Seguro Desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos de seu Celular Android ou IOS.

Para ofertar vagas

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil, e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o chat, basta entrar no link: http://sac.trabalho.pr.gov.br.

