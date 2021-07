Procurando uma colocação no mercado de trabalho? Seu novo emprego pode estar entre as 2.741 vagas de empregos com carteira assinada ofertadas por empresas do Paraná nas 216 Agências do Trabalhador do estado. Destes postos de trabalho, 1.506 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.

A maioria das vagas ofertadas nas unidades do Paraná é para os setores da indústria, serviços e construção civil. As principais disponíveis são para operador de telemarketing ativo e receptivo (270 vagas), auxiliar de linha de produção (245 vagas), abatedor de aves (221 vagas) e auxiliar administrativo (206 vagas).

Os interessados em buscar orientações devem entrar em contato pelos endereços e telefones divulgados neste site, pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e iOS) ou no site Emprega Brasil, como informa a secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho.

Com atendimento marcado

A Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria. As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais.

Para orientações ou esclarecimentos sobre Seguro Desemprego o atendimento é feito por este site. É possível habilitar seu Seguro Desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos de celular Android ou iOS.

Oferta de vagas

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, como Portal Emprega Brasil, aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf.