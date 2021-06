A Coca-Cola FEMSA Brasil está oferecendo 25 vagas de executivo de Brand Ambassadors, posição da área comercial que atua no desenvolvendo de marcas no mercado de bares, restaurantes e casas noturnas com forte atuação do portfólio alcoólico da companhia. A marca oferece oportunidades em Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre e Gramado.

Para concorrer, o candidato ou candidata precisa ter ensino superior completo, preferencialmente nas áreas de Marketing, Comunicação ou Negócios, além de ter CNH categoria B e disponibilidade para viajar. É importante que os candidatos tenham experiência na atuação do desenvolvimento de marcas no mercado. O foco no canal de bares e restaurantes será um grande diferencial.

“Estamos acelerando nossa liderança em cada segmento e com o portifólio alcoólico não é diferente. Queremos profissionais que vivam a cultura de Brand Ambassador, mostrando-se uma pessoa de credibilidade, experiente e influente no ambiente da vida noturna. O embaixador da marca tem um papel muito importante para desenvolver esse mercado no canal bares e restaurantes nas contas prestígio, apresentando todas as novidades que traremos aos nossos clientes e consumidores.”, afirma Luciano Sá, Gerente de Experience & Prestige Accounts.

Responsável por executar campanhas de drinkability com foco na introdução de cerveja, mixologia e todo o portfólio alcoólico, o profissional terá a função de desenvolver ações táticas de valor que gerem parcerias, fidelidade, frequência e preferência das marcas. Considerado estratégico e de muita visibilidade, o cargo oferece salário condizente ao praticado no mercado, mais benefícios, e exige a atuação direta na expansão das marcas, visando atrair clientes e destacar as vantagens competitivas dos produtos.

Para concorrer, os interessados precisam se inscrever no site vagas.com.

Oportunidade para todos e todas

Há 18 anos no Brasil, a Coca-Cola FEMSA atua em diversas frentes para ampliar a diversidade e equidade em todas as suas posições. As ações do Programa Inclusão e Diversidade que atua com os pilares de pessoas com deficiência, equidade de gênero, LGBTQI+, Etnia, Gerações e Multiculturalidade avançaram nesse período e a empresa está em constante promoção de um ambiente diverso e com igualdade de oportunidades.

Para a gerente de diversidade da Coca-Cola FEMSA, Priscylla Haddad, todos os processos seletivos buscam combater os estereótipos a determinadas posições ou ocupações. “O principal motivo de a diversidade ainda ser um desafio para o mercado de trabalho é a questão cultural. Diferentemente do que ainda se costuma pensar em relação ao ambiente industrial, muitas posições podem e devem ser ocupadas por pessoas habilitadas e talentosas. Todos e todas”, afirma.