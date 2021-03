O programa Learning for Life, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade, está com mais 700 vagas abertas para a formação e capacitação de bartenders. O curso tem dois meses de duração e as aulas começam em abril.

De acordo com o Instituto Diageo, que promove o curso, podem participar maiores de 18 anos que estejam cursando ou tenham o ensino médio completo, desempregados ou com renda em carteira assinada de até R$ 1,6 mil. É preciso que o candidato a uma vaga tenha computador ou smartphone com acesso à internet para acompanhar as aulas do curso.

As inscrições podem ser feitas através do Instagram da marca.

