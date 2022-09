Uma acusação de assédio sexual foi registrada na última quinta-feira (23) contra um professor do Colégio Estadual Ângelo Gusso, que fica no bairro Boa Vista, em Curitiba. Segundo a denúncia feita por um grupo de alunas e seus responsáveis, o professor mantinha um comportamento estranho durante as aulas.

A denúncia foi feita no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria). Na manhã desta sexta-feira (23), a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (Seed) informou que o professor foi afastado das suas atividades no colégio.

Em nota, a Seed explicou que, na última terça-feira (20), várias alunas e alunos foram na direção do colégio e formalizaram uma denúncia de assédio contra o professor. No mesmo dia, o professor já não deu mais aulas, mas foi visto na instituição, pois foi chamado para tomar ciência da denúncia.

“A direção também convocou os pais dos estudantes para uma reunião na última quarta-feira (21), para informá-los sobre a situação, as providências que estavam sendo adotadas, além de orientá-los quanto a uma eventual denúncia em âmbito criminal”, diz a nota.

A Seed também informou que está instaurando uma sindicância para apurar os fatos e o afastamento do profissional deve ser oficializado nesta sexta-feira.

Ainda em nota, a Seed destacou que, neste ano, lançou a campanha “Assédio Não!” para estimular denúncias de assédio sexual em seus estabelecimentos, “pois o ambiente escolar não pode aceitar esse ou qualquer outro tipo de violência”, diz o texto.

Pais e responsáveis pelos alunos e alunas envolvidos no caso fizeram um protesto em frente ao colégio, na manhã desta sexta-feira.