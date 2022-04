Após mais de cinco décadas de dedicação ao ensino de jovens, o professor de Geografia do Curso Positivo, Hamilton Bettes, de 76 anos, morreu na última segunda-feira (11), após sofrer um infarto fulminante, em Curitiba. Ele era um dos professores mais longevos do cursinho preparatório para o vestibular, e participou do primeiro grupo docente do Positivo, em 1972.

A notícia foi dada pelo filho e companheiro de profissão de Hamilton, o professor de Literatura, Fábio Bettes, em suas redes sociais. “Com muito pesar, muito pesar mesmo, comunico a todos o falecimento de meu pai, o Professor Hamilton, como era conhecido por milhares de alunos. No momento, não tenho maiores condições de dizer outras palavras, sobre a importância dele, meu amor por ele e um longo etcetera”, escreveu Fabio.

Uma das ex-alunas de Hamilton lamentou a perda, mas relembrou com carinho do mestre. “Grande perda! Professor Hamilton foi um grande mestre e jamais será esquecido. Meus sentimentos! Grande abraço, professor querido”, escreveu.

Outro companheiro de Hamilton, o professor de Biologia, Luiz Carlos Prazeres, conhecido pelos alunos como “Lika”, promoveu um último adeus nas redes sociais. “Meu grande amigo, Professor Hamilton. Que falta você vai fazer por aqui. Agradeço a Deus por ter sido abençoado com sua amizade e ensinamentos. Sentirei saudades de nossas conversas. Siga em paz, meu grande mestre”.

Durante os quase cinquenta anos de profissão, Hamilton lecionou a disciplina de geografia para mais de 200 mil alunos.

Em nota, o Curso Positivo manifestou pesar e tristeza pelo falecimento do professor Hamilton Bettes Júnior.

“Desde 1973, Hamilton atuava no Curso, em outras instituições de Ensino Médio, além do Ensino Superior. Ele se dedicou ao ensino de Geografia para mais de 250 mil alunos somente no ensino pré-vestibular. Entre o seu legado, destaca-se uma imensa obra com mais de 20 livros didáticos publicados, com tiragem que soma mais de 800 mil exemplares vendidos. Somente nos últimos cinco anos, Hamilton produziu 12 novos títulos e uma coleção de livros de Geografia que está em edição final para publicação, o que o torna um dos maiores e principais escritores de livros didáticos do mundo. O Curso Positivo perde um grande professor, mas o legado deixado por ele para a educação vai continuar inspirando a todos que conviveram com ele. Aos colegas de profissão, ex-alunos, alunos, familiares e todos que puderam conviver com ele, nossos sinceros sentimentos”, diz a nota.

O velório acontece nesta terça-feira (12) no Memorial Luto Curitiba, Avenida Presidente Kennedy, 1013.