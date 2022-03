A Sanepar está ampliando o programa Água Solidária, que beneficia famílias de menor renda com tarifas reduzidas de água e de esgoto. Atualmente, são cerca de 224 mil famílias inscritas. Para aderir ao programa, os interessados podem procurar as Centrais de Relacionamento da Companhia em todo o Paraná.

Têm direito ao Água Solidária famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que moram em imóveis de até 70 metros quadrados e consomem até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

+ Leia mais: Abandonados em Curitiba, orelhões dão prejuízo e podem desaparecer

As famílias inscritas no programa pagam tarifas mais baixas para os serviços de água e de esgoto. No consumo de até 5 mil litros de água, o valor cobrado é de R$ 11,53, enquanto na tarifa normal é de R$ 43,11. Para água e esgoto, a tarifa do Água Solidária é de R$ 17,30 e a normal é de R$ 77,60 em todo o Estado e de R$ 79,75 em Curitiba.

O valor no programa Água Solidária é definido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).

Veja o que é necessário para se inscrever no programa:

DOCUMENTAÇÃO

– Conta mensal de água da Sanepar

– IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior

– RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos de cada morador

– Carteira de Trabalho e último contracheque e, para aposentados, extrato do INSS do último salário

CRITÉRIOS

– A família deve morar em imóvel com área construída de até 70 metros quadrados

– O consumo mensal de água deve ser de até 2,5 metros cúbicos por mês por residente no imóvel

– A renda da família residente no imóvel será de até meio salário mínimo por pessoa

TARIFAS MAIS BAIXAS

Água (5 mil litros) = R$ 11,53; tarifa normal = R$ 43,11

Água e esgoto = R$ 17,30; tarifa normal = R$ 77,60 e R$ 79,75 (Curitiba)