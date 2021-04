A TIM está com inscrições abertas para seu programa de jovens aprendizes. São ao todo 43 vagas para o programa, que busca a inclusão social de estudantes com o ingresso no mercado de trabalho. A proposta também quer valorizar a diversidade na empresa, por isso a operadora incentiva a participação e seleção de mulheres, negros, LGBTI+ e pessoas com deficiência.

As vagas são para a sede no Rio de Janeiro, e nos escritórios de Curitiba, Santo André (SP), Belo Horizonte e Recife. No entanto, por conta da pandemia da covid-19, as pessoas selecionadas atuarão de forma remota em um primeiro momento, o que também se configura como um importante aprendizado para um modelo de trabalho que se popularizou no último ano.

A TIM vem revisando o perfil profissional exigido em seus processos de seleção para torná-los ainda mais inclusivos. Quem se candidatar deve ter apenas o Ensino Médio completo ou em curso. Serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta.

O contrato será de 15 meses, com carga horária de seis horas, e há possibilidade de efetivação. Além da bolsa-auxílio, são oferecidos um smartphone com chip de dados e voz e benefícios como vales para alimentação, refeição e transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-funeral, participação no programa de convênios da TIM e folga no dia do aniversário. As inscrições encerram nesta sexta-feira (30) e podem ser feitas neste link: Programa de Jovem Aprendiz TIM 2021.