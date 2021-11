O lúdico carrossel veneziano do Parque Tanguá, concertos luminosos no Jardim Botânico, brinquedos interativos, decoração e autos no Passeio Público, espetáculos do Memorial de Curitiba, autos das Ruas da Cidadania nos bairros, feiras especiais de Natal e atrações da Rua XV de Novembro e do jardinete da Rua Mário Tourinho são eventos da programação Natal 2021 – Luz dos Pinhais, de Curitiba, que não precisam de agendamento.

Além disso, toda a decoração “instagramável” que se espalha pela cidade é um convite para conquistar likes nas redes sociais e não tem necessidade de ser agendada. São mais de 30 árvores de Natal (de luzes ou flores), guirlandas gigantes em prédios históricos do Centro Histórico, a iluminação cenográfica e os contornos de luz em cartões-postais como a estufa do Jardim Botânico e o Belvedere do Tanguá.

Passeio no Boqueirão

A grande estreia desta semana será o circuito natalino de carro do Parque Náutico, no Boqueirão, na próxima sexta-feira (3), a partir das 19h. Assim como os espetáculos do Barigui e do Passeio Público, que começaram na semana passada, a atração no Náutico é gratuita e precisa de agendamento (com vagas ainda disponíveis).

O Caminho de Luz do Parque Náutico, que tem patrocínio da Loterias Caixa/Governo Federal, é um lúdico espetáculo drive-thru que dará vida a passagens do nascimento de Jesus e a personagens amados do Natal. A experiência natalina vai até o dia 30 de dezembro. O circuito vai funcionar das 19h às 22h (com três sessões por dia), de terça a domingo. Haverá ainda uma linha especial saindo do Terminal do Boqueirão das 19h às 21h30.

Concerto beneficente e Viva Pedreira

Também nesta semana ocorrem a única apresentação do concerto natalino da Igreja Bom Jesus dos Perdões, no Centro; o início das atrações do Natal Viva Pedreira, no São Lourenço; e autos em três Ruas da Cidadania da Prefeitura. Os eventos não precisam de agendamento.

Com músicos executando repertórios de Natal no órgão do espaço religioso, o 23º Concerto Natalino Beneficente de Órgão da Igreja Bom Jesus dos Perdões ocorre na quinta-feira (2), às 19h30, com a participação de solistas, instrumentistas e corais. A entrada é gratuita, mas é preciso levar um quilo de alimento não perecível.

Já o Natal Viva Pedreira, no Parque das Pedreiras, no São Lourenço, terá atrações com clima natalino para todas as idades a partir de sábado (4), às 10h, reunindo cultura, música, gastronomia, brincadeiras para crianças, atividades radicais e espaço para pets. Serão 12 dias de programação paga, até 19 de dezembro, nas quartas, quintas e sextas, das 17h às 23h; aos sábados, das 10h às 1h da manhã; e aos domingos, das 10h às 20h.

Também ocorrem esta semana, de quarta a sexta, três apresentações gratuitas do auto Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo em Ruas da Cidadania da Prefeitura, sempre às 15h: Tatuquara (1), Boqueirão (2) e Boa Vista (3). Os espetáculos não precisam de agendamento.

Carrossel veneziano instalado no Parque Tanguá para o Natal Luz dos Pinhais. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Atrações de segunda-feira (29) do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

10h – Atrações interativas, coreto digital do Natal Condor no Passeio Público e decoração à noite (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro)

14h – Passeios do carrossel veneziano no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)

19h – Decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Rua XV de Novembro, s/n, Centro)

19h – Show de luzes dançantes com música na Estufa do Jardim Botânico (Rua Eng. Ostoja Roguski, 690, Jardim Botânico)

19h – Decoração da Direção da Vida Natal Servopa (Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, na Rua Mário Tourinho, Campina do Siqueira)

19h30 – Decoração da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

19h30 – O Natal Família Madalosso – Encantando Santa Felicidade (Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade)

19h30 – Música no Memorial de Curitiba com a Banda Musical do Caximba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, Largo da Ordem)

Confira a programação completa diariamente aqui na Tribuna e também no site https://natal.curitiba.pr.gov.br/.