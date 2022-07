O Hospital Erastinho já deu início à venda antecipada dos tíquetes da 34ª edição do McDia Feliz. A campanha de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil acontecerá no dia 27 de agosto. A compra adiantada do tíquete, que custa R$ 18, pode ser feita na Rede Feminina de Combate ao Câncer, instalada no complexo do Hospital Erasto Gaertner (HEG), em Curitiba.

Também é possível adquirir o tíquete digital neste link.

Nesta edição, a renda arrecadada com a venda dos sanduíches Big Mac será para a manutenção do Espaço da Família Ronald McDonald, que já atendeu, desde 2017, mais de 7.714 crianças, adolescentes e seus familiares.

“Estamos muito felizes por mais uma vez sermos contemplados por esta megacampanha. Graças à mobilização, o Erastinho inaugurou, em março de 2017, o Espaço da Família, que também foi o projeto contemplado no McDia Feliz de 2015 e 2016. Hoje, crianças e adolescentes possuem um local adequado para atividades terapêuticas e recreativas, fator importante para a redução do abandono do tratamento oncológico. O espaço possui 200m² e oferece um espaço humanizado”, afirmou Adriano Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner, instituição à qual pertence o Erastinho.

Outra forma de ajudar

Quem não quiser consumir o sanduíche também pode colaborar com a campanha adquirindo o tíquete e doando-o para a campanha Multiplicando Sorrisos. Basta realizar a compra e informar o desejo de destinar o sanduíche para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social.

No dia 27 de agosto, voluntários da Rede Feminina de Combate ao Câncer farão a entrega em instituições de acolhimento de Curitiba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3361-5135.

Inaugurado em 2020, o Erastinho é pioneiro por seguir os parâmetros internacionais de sustentabilidade e de promoção da saúde, dentro do conceito Green Hospital. Possui 4.500m² e 43 leitos (entre clínicos, cirúrgicos, TMO e UTI). É especializado em Oncopediatria e oferece também diversas outras especialidades médicas, inclusive com um Pronto Atendimento em Pediatria Geral. Possui estrutura moderna e humanizada para atender crianças e adolescentes de zero a 18 anos e tem capacidade anual para a realização de até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 85 mil procedimentos.



