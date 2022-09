A visita da cadela border collie Aysha, do programa Cão Amigo, uma ação social desenvolvida pelo Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal (GM) é sempre uma festa. De fevereiro a agosto deste ano, 14.351 pessoas puderam acompanhar as apresentações do projeto. No período, foram atendidas 11 escolas municipais e 22 Centros de Educação Infantil (CMEIs) das dez regionais da cidade, além da participação em outros 16 eventos realizados em colégios estaduais e particulares e da região metropolitana de Curitiba.

Na última terça-feira (6), foi a vez das crianças da Escola Municipal Itacelina Bittencourt, no bairro Guaíra.

Durante uma hora de apresentação, as crianças se divertiram com as habilidades de Aysha e ainda discutiram temas como cidadania e o cuidado com os animais.

“Ao longo do primeiro semestre desenvolvemos uma sequência didática com alunos do quarto ano do ensino fundamental sobre a relação dos humanos com os animais e os cuidados que precisamos ter com os pets. O Cão Amigo deu a oportunidade de as crianças experimentarem e vivenciarem na prática tudo aquilo que nós trabalhamos”, explica a vice-diretora da escola Viviane Hoeldtke Ribas.

De acordo com a guarda municipal Simone de Fátima Lima, palestrante do projeto Cão Amigo, as apresentações são adaptadas para diferentes contextos sociais e de acordo com a demanda apresentada pela instituição atendida. “Dentro desse histórico, desenvolvemos nossa temática sempre enfatizando os três “cês”: cuidado, conversa e cidadania”, diz ela.

“A Guarda Municipal tem o papel de fazer essa interlocução com a comunidade. Além de cuidar e oferecer segurança, nós também oferecemos orientação e apoio. Trabalhar esses conceitos desde a infância é fundamental na formação de um cidadão consciente e participativo”, diz o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

Agendamento

O Cão Amigo pode ser levado até instituições de ensino particulares ou públicas. Os interessados devem enviar uma solicitação de agendamento para o e-mail: caoamigo@curitiba.pr.gov.br.