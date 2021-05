Um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), em parceria com universidades, na região metropolitana de Curitiba, tem unido agricultores familiares e consumidores.

Os agricultores que participam do projeto entregam cestas de produtos hortaliças, legumes e frutas direto para os consumidores, semanalmente. Em média as cestas têm de sete a nove produtos, num custo médio de R$ 30, entre frutas e hortaliças, podendo até incluir compotas e doces. A principal característica é que são produtos de época, produzidos sem insumos químicos.

Os preços costumam ser atrativos, com valores menores do que os valores de mercado. De acordo com o projeto, mais de 70 grupos formados e 20 produtores já estão sendo beneficiados. Normalmente os produtores estabelecem que o contrato com os consumidores tenha a duração de um ano. O pagamento é feito de forma antecipada, mensalmente.

Leandro Schneider, do IDR-Paraná, é responsável por fazer a mediação entre os produtores e consumidores que participam do projeto. Ele conta que o projeto Cestas Solidárias surgiu em 2009, seguindo um modelo inspirado nas AMAPs (Associação para a Manutenção de uma Agricultura Familiar) criadas na França.

Foi o extensionista Ivo Melão que fundou o projeto no Paraná e desde então novos grupos vêm se somando ao projeto. Segundo ele, o número de grupos já foi maior, mas a pandemia obrigou muita gente a trabalhar em casa, prejudicando os grupos formados em empresas e escolas.

O projeto traz benefícios para todos os envolvidos. “Os agricultores têm a garantia da venda semanalmente, sem intermediários. Por isso eles podem fazer a entrega por um preço menor”, ressaltou Schneider.

O agricultor interessado em participar do projeto deve entrar em contato com a sua cooperativa ou com o escritório do IDR-Paraná do seu município para conhecer as demandas dos consumidores mais próximos da sua propriedade.

Schneider orienta que os consumidores interessados em apoiar o projeto, adquirindo as cestas, devem procurar saber no IDR-Paraná se existe algum grupo na sua região. Se não houver, a pessoa pode reunir amigos ou familiares para formar um grupo, com um número mínimo de 15 participantes. A partir daí basta entrar em contato com o IDR-Paraná que vai promover um encontro com produtores para a definição de produtos e detalhes da entrega.

O contato com a Estação pode ser feito pelo telefone (41) 3544-8110.