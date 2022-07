No mesmo dia da abertura das inscrições para o Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR), próxima segunda-feira (18), o Pré-Vestibular Comunitário (Prevec) da UFPR vai oferecer aulas, monitorias, correção de redações e de exercícios, simulados, mentoria e diversas atividades gratuitas. Toda a programação faz parte de um intensivo preparatório para o processo seletivo.

“Temos aulas de todas as matérias que caem no vestibular, além de aulas interdisciplinares e correção de redação”, explica a professora Mara Fernanda Parisoto, do Curso de Licenciatura, área de Física, do Setor Palotina.

As aulas serão transmitidas, ao vivo, pelo canal do preparatório no YouTube, de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 22h40. Não é necessário realizar inscrição e as aulas ficam gravadas para que os candidatos possam assistir no momento mais oportuno.

Sobre o Prevec

Criado em 2016, o Prevec é um projeto de extensão que surgiu de uma demanda de estudantes do ensino médio da rede pública por apoio extra para o vestibular.

O projeto tem o objetivo de promover a experiência prática de licenciandos e auxiliar estudantes do ensino médio da rede pública na preparação para as provas de vestibular e do Enem. Professores e alunos da UFPR, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) ministram e são responsáveis pelas aulas.

Clique aqui para conhecer mais sobre o projeto.