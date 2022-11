Despertar a curiosidade no alimento, controlar a ansiedade e trabalhar em grupo. O projeto Mini Chef Aprendiz chegou em Curitiba e já é puro sucesso. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos podem participar das aulas que são 100% práticas. A atividade já ocorre em outros centros no Brasil, mas agora veio para ficar na capital paranaense.

Além de ser uma atividade diferente para a criança, e deixá-la mais afastada de eletrônicos ou mesmo de ambientes hostis, o projeto Mini Chef Aprendiz tem como objetivo proporcionar criatividade, desenvolvimento, alimento saudável, autonomia e saúde.

Além disso, os responsáveis falam a “língua da criança” para que ocorra o entendimento, como por exemplo, apresentar uma salada de frutas colorida e diversificada, cortar as frutas em forma de coração, fazendo com que os pequenos aprendam sobre o alimento, e até experimentem os temidos vegetais estranhos como os brócolis.

A coordenação do Mini Chef Aprendiz Curitiba tem um time de respeito. Karla Tamires Michele Dornelles e Matheus Dornelles abraçaram essa ideia de ajudar crianças a serem protagonistas na cozinha, um local em que o brasileiro mais convive dentro de uma residência.

“O projeto Mini Chef Aprendiz é uma franquia, e estamos trazendo para Curitiba. É uma disciplina alimentar saudável e toda uma responsabilidade na cozinha, segurança com o manuseio de todos os utensílios. Aguçamos a criatividade dentro do projeto. O curso é 100% pratico, as crianças se divertem e aprendem a criar, e isso ajuda no desenvolvimento para toda a vida. A metodologia ajuda na ansiedade, obesidade, depressão, trabalho em equipe, além que eles trabalham a paciência e utilizam o ensinamento de uma chefe de cozinha”, disse Karla que levou o filho Davi de três anos para ser mascote da turma.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

As aulas ocorrem aos sábados e com um cardápio recheado. A apostila tem a assinatura da renomada chef Carol Galindo com inúmeros itens para a criançada. Nas primeiras aulas, pizza e torta integral foram alguns dos desafios. “A parte mais legal foi colocar a massa na forminha. Dou nota 10 para o curso”, falou a irreverente Manuela Mello.

Aliás, a utilização de vegetais, algo nem sempre fácil para colocar no prato de uma criança ou adolescente é bem-vindo ao curso. “Fiz a torta de legumes com a massa e coloquei brócolis, tomate, cebola. O pessoal é bem legal, estou gostando”, disse Caio de Camargo, de 11 anos.

Da aula para casa

Giovanna Vanatti, 14 anos, é a mais experiente da turma. Já tem a paixão de cozinhar, e quer se especializar na arte da gastronomia. “Estou gostando do curso, pois gosto de cozinhar desde pequeninha. Em casa, faço bolo, pizza e estrogonofe. Fiz a pizza integral aqui e quero fazer agora em casa. Tenho falado para todos os meus amigos que estou no curso”, brincou Giovanna.

As aulas ocorrem até o fim do ano aos sábados pela manhã e tarde, entrando em recesso a partir do dia 18 de dezembro e retornando em janeiro (14). Em 2023, uma nova turma vai ser aberta para o período de férias escolares (terça, quarta e quinta pela manhã e à tarde). Existem vagas ainda para as turmas para 2022 – o valor total é de R$ 1500, mas pode ser parcelado em quatro vezes. O total de aulas para o curso são 15 e mais um dia para a formatura.

Caso os pais queiram colocar irmãos, existe um bom desconto. O curso ocorre na Avenida Iguaçu, 4123, na Indoma Gastronomia. O telefone de contato para matricula e informações é o (41) 99991-0038.