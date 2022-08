Será votado pela Câmara de Vereadores de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, nos próximos dias, o projeto de lei que determina o cancelamento de multas (autos de infração de trânsito) emitidos entre 1º de junho de 2021 a 8 de dezembro de 2021.

+ Leia mais: Caminhonete da Copel com esteiras chega a lugares que nem 4×4 consegue

O projeto, que é de autoria do Poder Executivo, visa corrigir possíveis erros detectados nesse período de tempo. No total, serão anuladas (em caso de aprovação) as multas emitidas em 19 pontos do município e totalizam o registro de 71.736 autos infrações.

O prefeito Marco Marcondes argumenta que “o projeto vai ao encontro do interesse público, haja vista, que muitos moradores foram prejudicados e injustiçados”, concluiu.