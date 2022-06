O Google anunciou nesta terça-feira (14) durante o evento “Google for Brasil”, realizado em São Paulo, algumas ações que serão lançadas pela empresa com foco nas eleições de outubro no país. Dentre os projetos está o apoio financeiro no valor de R$ 1,5 milhão para que organizações que desempenham trabalhos em prol da diversidade na política executem projetos que contribuam para a ascensão e estruturação política de grupos com baixa representatividade em cargos eletivos.

A lista com o nome das Organizações Não Governamentais (ONGs) que serão financiadas pela Google.org, braço filantrópico do Google, foi apresentada durante o evento. Serão beneficiadas as entidades #VoteLGBT, Instituto Update, Instituto Alziras, Instituto Marielle Franco, Instituto Vita Alere e Safernet. Segundo o Google, esses grupos desenvolvem trabalhos que buscam oferecer apoio, capacitação e suporte psicológico a indivíduos de grupos sub-representados que queiram se candidatar a algum cargo político, e também de todo espectro político-ideológico.

+ Leia mais: Feirinhas tradicionais de inverno de Curitiba começam nesta quarta

“O conjunto do trabalho dessas organizações se soma ao desempenhado pelo projeto Redes Cordiais, com apoio do Google, que tem como principal objetivo capacitar mulheres para que possam se proteger de ataques online, com protocolos de ciber-resiliência e enfrentamento à violência política e ao discurso de ódio”, declarou o Google em comunicado.

Dentre os projetos anunciados também está o lançamento de um relatório e um site com as principais tendências de buscas relacionadas às eleições de 2022 no Brasil e uma central que vai trazer dados em tempo real sobre os candidatos, os partidos e as principais perguntas sobre temas relacionados às campanhas e as maiores tendências do ciclo eleitoral no país.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix