Nesta segunda e terça-feira, a RPC de Curitiba sediou as aulas inaugurais do Projeto Mobiliza, que busca melhorar a captação de recursos e fortalecer a rede das Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Paraná. Ao longo dos próximos três meses, as 21 OSC selecionadas pelo programa, de 10 municípios, participarão de cursos de capacitação, com especialistas nas áreas de gestão e comunicação da UNINTER, do GRPCOM e de Instituições parceiras.

No encontro, Ana Gabriela Simões, superintendente do Instituto GRPCOM, destacou a importância do contato presencial e das relações que se estabelecem com o grupo. “O mais poderoso desse projeto é a rede que se forma a partir daqui. É o momento para as organizações se conhecerem, trocarem experiências e fortalecerem laços de amizade. Porque, no Terceiro setor, não existe concorrência. São causas que se complementam”, destacou Ana Gabriela.

Ana Paula Almeida Ohata, assistente social da Casa Transitória Fabiana de Jesus, de Ponta Grossa, que atende indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, reforçou a importância da busca de conhecimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Já Giselle Paula de Lima, presidente da Associação Palco Escola, de Curitiba, que oferece arte e cultura para crianças com dificuldades de acesso a bens culturais, lembrou que as organizações precisam sempre buscar renovação e não se acomodar com fórmulas que, aparentemente, dão certo. Segundo ela, todos os contatos da Palco Escola foram feitos, até hoje, no boca a boca, mas a Instituição reconhece a força da comunicação das redes sociais para ampliar o alcance de suas causas.

Presença digital, posicionamento da marca/identidade, relacionamento com a mídia e storytelling foram alguns dos temas abordados no curso, que contou também com dinâmicas de grupo, que permitiram aos participantes debruçar-se sobre o planejamento estratégico das suas organizações, ferramenta fundamental para que boas ideias possam ser colocadas em prática.

“As pessoas normalmente passam direto para o plano de ação. Mas o primeiro passo é você olhar para dentro e se conhecer, para que possa ter uma visão do seu negócio como um todo e entender sua missão, seus valores e diferenciais” – ressaltou o professor Elizeu Alves, doutor em administração e coordenador da área de gestão estratégica da Uninter.