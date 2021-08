Começam hoje (24) as inscrições para o RPC Game 2021, projeto da emissora de TV em parceria com o Instituto GRPCOM que premia ações transformadoras realizadas por jovens paranaenses. O objetivo é incentivar o protagonismo juvenil, a cidadania e a responsabilidade social, reconhecendo iniciativas e instituições sem fins lucrativos de todo o Paraná.

O público pode concorrer com qualquer tipo de prática que beneficie a comunidade, desde que seja realizada de forma gratuita, como trabalho voluntário em ONGs, participação em bazares beneficentes, distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua, ações de cidadania, entre outros.

As inscrições vão até 24 de setembro, e podem ser feitas pelo site do projeto, por jovens de todo o estado, com idade entre 18 e 24 anos. Para participar, é preciso escrever um resumo da ação desenvolvida, com no máximo 800 caracteres, e ainda enviar até três fotos que comprovem a iniciativa. Se bem avaliada, a atividade garante 150 pontos na disputa.

O resultado será divulgado no dia 12 de novembro, e os vencedores receberão diversos prêmios, como uma Echo Dot 4ª geração, televisores, kits de ring light profissional e muito mais, além de um certificado de participação.

A partir do dia 25 de setembro, o RPC Game terá vários desafios on-line, entre eles, os jovens precisam acompanhar as lives nas redes sociais da RPC e publicar em suas próprias redes sociais alguns vídeos com a dança oficial do jogo. O objetivo da dinâmica é garantir ainda mais pontos. É possível acompanhar a disputa pelo site oficial do projeto ou nas redes sociais do Instituto GRPCOM e RPC.

