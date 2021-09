Entre os dias 15 e 27 de setembro, o Shopping Jardim das Américas promoverá uma ação solidária especial. Em parceria com a ONG Amigos em Ação, centro comercial terá um espaço para vendas de ecobags produzidas por mulheres em situação de vulnerabilidade social e todo o valor arrecadado será destinado para elas.

A proposta é uma forma de reinseri-las no mercado de trabalho, compor a renda familiar e ainda auxiliar na prática do empreendedorismo. “A solidariedade faz parte do DNA do Shopping Jardim das Américas desde sua inauguração e agora, mais do que nunca, apoiamos sempre que possível causas que fortaleçam nossa comunidade e a economia”, comenta Daniella Soni, gerente de marketing do empreendimento.

O espaço solidário para venda das bolsas ficará no 1º Piso, próximo a Lojas Americanas, e terá atendimento durante o horário de funcionamento do Shopping. As eco bolsas terão valor a partir de R$ 10,00.

Vale lembrar que o Shopping possui a Loja Solidária que fica aberta durante todo o ano, no Piso Térreo e que recebe doações de roupas, calçados, agasalhos, produtos de higiene, brinquedos e lixo eletrônico.

Sobre a ONG

No final de 2018, alguns pais, funcionários e voluntários da Creche Comunitária Casa da Criança São José, na Vila Oficinas, formaram o grupo Amigos em Ação, que desenvolve ações de reinserção social.

O projeto tem como base ajudar a ressignificar valores como cidadania, respeito, autonomia, solidariedade, organização, autoestima, visto o alto grau de comprometimento destas pessoas com a marginalização e a sobrevivência humana. Atualmente iniciaram as atividades de lazer criativo através da oficina de costura onde serão confeccionadas ecobags feitas a partir de lonas e outros materiais como retalhos.

O Shopping Jardim das Américas fica na Avenida Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas.