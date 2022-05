A Rua da Cidadania da Matriz vai comemorar com o público, nesta sexta-feira (13), 25 anos de funcionamento. Além do tradicional bolo de aniversário, para marcar a data foram organizadas diversas atrações culturais e esportivas grátis, abertas a quem quiser participar. Além das atividades, a data ainda terá promoção no preço dos hortifrútis, no Sacolão da Família da Rua da Cidadania Matriz (veja abaixo).

O prefeito Rafael Greca estará no evento, que vai das 10h às 16h e também contará com novos serviços da FAS e duas exposições fotográficas comemorativas. Criada na primeira gestão de Greca na prefeitura (1993-1996), a Rua da Cidadania da Matriz hoje funciona como um importante centro de eventos, serviços públicos e comércio variado, reunidos sob o mesmo polo coberto.

Sacolão tem promoção

No Sacolão da Família, a surpresa exclusiva para a unidade da Regional Matriz ficará por conta do preço dos hortifrútis. Poderão ser comprados por apenas R$ 2,87 o quilo (o preço normal é R$ 3,49) mais de 20 itens.

São eles: batata, cenoura, tomate, batata doce, aipim, manga, abacate, maçã, limão, caqui, goiaba, berinjela ,beterraba, abobrinha, cebola, pera, laranja, pepino, pimentão, cará, inhame, chuchu e kiwi.

Agência do Sine

A FAS (Fundação de Ação Social) vai aproveitar a data para inaugurar no local dois de seus serviços: a agência do Sine (Serviço Nacional de Empregos), que até então funcionava na Rua Monsenhor Celso, e uma sala de cursos do programa Liceu de Ofícios.

Rua da Cidadania Matriz de Curitiba faz 25 anos. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Exposições

A primeira mostra pelos 25 anos é “No Coração da Cidade”, a Rua da Cidadania da Matriz. Reunindo imagens antigas e atuais, trata da criação do polo coberto de serviços e comércio da região central e as mudanças pelas quais ele passou ao longo da história. Os registros remontam a criação Praça Rui Barbosa, seu endereço e por onde passam cerca de 2 mil pessoas por dia, em busca de serviços da Prefeitura e produtos oferecidos pelos 400 permissionários lá instalados.

“Intitulada Negras Mães”, a segunda exposição é itinerante e idealizada pelas fotógrafas Cris Camargo e Ize Cavalheiro para destacar a representatividade da maternidade da mulher negra em oito imagens sobre a beleza da vida e a ancestralidade. A exposição coincide com o mês dedicado às mães e acontece no dia da Abolição da Escravatura (13 de maio), única data em que poderá ser vista na Rua da Cidadania da Matriz.

Ginástica

A programação começa com um aulão de ginástica aberto pelas alunas do Grupo da Melhor Idade da Praça Ouvidor Pardinho, no miolo da Rua da Cidadania, sob o comando de professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Quem quiser se juntar ao grupo, é só chegar.

Parabéns com bolo de morango

A seguir vem a apresentação da Banda Lyra Curitibana e, às 11h, o momento de cantar parabéns e comer um pedaço do bolo, oferecido pelo Sindicato das Empresas de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná. Pesando aproximadamente 50 quilos, o doce será recheado com morangos e medirá 1,60 metro de comprimento por 70 centímetros de largura.

Família Folhas

Enquanto isso, as crianças poderão se divertir com os Jogos Gigantes, instalados e supervisionados por equipes da Smelj. A Família Folhas também estará na festa para levar a mensagem da importância da educação ambiental e incentivará os presentes a levarem para casa 500 mudas de árvores nativas. Elas serão entregues à população inscrita no cadastro do Projeto 100 Mil Árvores.

Música e dança

A tarde começa com duas atrações culturais diferentes das que o público costuma ver. A primeira na hora do almoço, às 12h30, é um pocket show do acordeonista André Ribas. O músico volta à praça central da Rua da Cidadania para mostrar a versatilidade do acordeon em gêneros como choro, baião, milonga, chamamé e composições jazzísticas.

Na sequência, a partir das 13h30, será a vez das duplas do Centro Cultural Todo Tango e do grupo Tango CWB darem uma aula-show sobre o gênero musical e de dança consagrado na Argentina. Durante a performance, os dançarinos ensinarão os primeiros passos a quem desejar aprender.

Serviço

25 anos da Rua da Cidadania da Matriz

Data: sexta-feira (13), das 10h às 16h

Shows de dança e música, brincadeiras, atividade física, exposições, distribuição de mudas de árvores nativas, bolo de aniversário, novos serviços da FAS, mostras fotográficas

