Um renomado promotor de justiça do Paraná, engajado na luta antidrogas, foi preso esta semana pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Curitiba. Com ele foi encontrada certa quantidade de uma substância análoga a cocaína. Ele foi um dos alvos da Operação Custodes.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito foram encontrados indícios suficientes para confirmar a denúncia e efetuar a prisão. O nome do promotor não será divulgado, pois foi decretado segredo de justiça para o caso.

A equipe que executou os mandados na residência do promotor chegou até o local acompanhada de outros três promotores. No apartamento luxuoso situado no bairro Cabral foram apreendidos vários objetos e uma substância análoga a cocaína em três pratos encontrados na cozinha. Também foram recolhidos um cartão de crédito, um livro e maceradores de cocaína. As buscas foram acompanhadas também pelo suspeito e uma outra moradora da casa.

Após as buscas, o promotor foi levado sob custódia para prestar esclarecimentos à polícia sobre a investigação. O promotor preso nesta operação integrava projetos e comissões do próprio MP que tratavam da temática antidrogas, sendo reconhecido pelo trabalho que desenvolvia acerca deste tema.

Indagado pela reportagem da Tribuna, o Ministério Público do Paraná se pronunciou em nota oficial.

“Trata-se de investigação conduzida pelo próprio Ministério Público do Paraná, por meio da Subprocuradoria de Justiça para Assuntos Jurídicos. No âmbito da apuração, que envolveu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram identificadas situações que motivaram a prisão. O caso tramita sob sigilo e a tipificação penal será determinada no curso da investigação”.