Uma manifestação contrária ao lockdown reuniu dezenas de pessoas neste domingo (28), em Curitiba. Um carro de som, seguido por pelo menos 30 veículos, cruzaram a região central da capital, partindo do bairro Batel, mais precisamente na Praça da Espanha, até a residência do prefeito Rafael Greca e também da secretária da Saúde, Márcia Huçulak.

Organizada por whatsapp, a manifestação pedia a demissão de Márcia Huçulak, a reabertura do comércio e algumas outras reinvindicações, como o uso do kit-covid como tratamento precoce. O trânsito na região do início da carreta ficou bloqueado por quase uma hora. Viaturas da Guarda Municipal acompanharam a manifestação.

Uma faixa com o dizer: “Se trabalhar não é mais um direito, pagar impostos não é mais um dever” decorava o carro de som. Uma paródia da canção “Pra não dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré, era executada no carro de som no momento em que o veículo parou próximo à residência da secretária. O homem que segurava o microfone puxou uma oração antes de gritar palavras de ordem.

Bolsonaristas parodiam 'hino', de Geraldo Vandré, para pedir fim lockdown e tratamento precoce



Na paródia, usavam versos como 'nos quarteis generais planejam a ação, mas não tem o apoio da população"



Vídeo Eduardo Matysiak/ Futura Press/ Matysiakpress pic.twitter.com/ugOcvuP6QG — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) March 28, 2021

