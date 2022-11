O fato do agressor que espancou um músico negro no Centro de Curitiba no dia 22 de novembro estar solto foi motivo de protestos nesta terça-feira (29), em frente ao 1º Distrito da Polícia Civil. O grupo pede a prisão de Paulo Cezar Bezerra da Silva, que agrediu com cassetete e com um cachorro o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno.

A vítima andava pela calçada quando foi espancada por Paulo. De acordo com o relato do músico, Neno recebeu ofensas racistas, teve um dente quebrado, levou vários golpes na cabeça com um cassetete, na boca, na nuca, e mordidas do cachorro do agressor.

LEIA TAMBÉM:

>> Bombeiros confirmam duas mortes e seis vítimas resgatadas na BR-376, em Guaratuba

>> Investimento milionário! Mega centro de distribuição do Boticário é inaugurado na região de Curitiba

Paulo Cezar chegou a ser levado para a delegacia no dia da agressão, mas foi liberado. O caso foi registrado pela Polícia apenas como lesão corporal e a autoridade policial marcou uma Audiência Preliminar para 20 de março de 2023, ou seja, 118 dias após o crime.

Um pedido de prisão contra Paulo Cezar Bezerra da Silva foi feito pela deputada federal eleita Carol Dartora (PT) na segunda-feira (28).

Veja que incrível!