Familiares e amigos pedem justiça para Jheykson Roger Medeiros, 36 anos, motoboy de Curitiba que morreu trabalhando na noite de sábado (3), quando uma caminhonete invadiu a contramão da Rua Paulo Setúbal, no Boqueirão.

Nesta tarde de domingo (4), eles se reuniram em frente do estabelecimento onde a motorista da caminhonete teria estado e ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Houve caminhada simbólica saindo da casa do pai de Roger Medeiros até o local do protesto. Faixas pedindo justiça foram erguidas por volta das 16h30.

Segundo informações da ocorrência, a motorista da caminhonete teria bebido e dirigido, pegando a contramão da Paulo Setúbal até atingir a moto de Roger Medeiros. O socorro chegou a ser acionado, mas o motoboy morreu no local.

Um outro motorista que passava pela rua teria passado pela caminhonete e tentado alertar com sinais de luz que o veículo estava na contramão. Como não obteve sucesso, o motorista conseguiu desviar da caminhonete, mas acabou presenciando a o acidente fatal com a moto.

Um outro detalhe é que a motorista teria fugido da cena do acidente sem prestar socorro, em outro carro, que ainda não se sabe de quem. Roger Medeiros trabalhava como motoboy para uma hamburgueria da família.

Manifestantes pedem que motorista seja responsabilizada

Revoltados com a situação, familiares e amigos, incluindo outros motoboys, decidiram fazer o protesto nesta tarde de domingo, para o que o caso seja investigado. Os manifestantes pedem que a motorista, que seria responsável pelo acidente, responda devidamente pelos atos cometidos

O local onde a motorista estava antes do acidente é uma petiscaria, que estava lotada neste domingo, no horário do protesto.