Uma manifestação feita por ensacadores que trabalham no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense, gera um congestionamento na BR-277, na manhã desta sexta-feira (26). Os trabalhadores começaram o protesto de madrugada.

Uma fila foi causada na entrada do porto, com congestionamentos entre os quilômetros 3 e 8, cerca de cinco quilômetros de lentidão.

Segundo a Portos Paraná, responsável pelo Porto de Paranaguá, das 900 vagas existentes no pátio, 249 estavam ocupadas pelos caminhões, sendo que 77 deles ainda não haviam passado pela classificação obrigatório de grãos antes de se dirigirem aos terminais portuários.

A Portos do Paraná informou ainda que vai ingressar com ação de interdito proibitório com pedido liminar na Vara da Fazenda Pública de Paranaguá a fim de restabelecer e garantir a operação portuária e a livre circulação de caminhões no pátio de triagem.

