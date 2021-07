A Urbanização de Curitiba (Urbs) prorrogou até 31 de agosto a suspensão da necessidade de idosos (pessoas acima de 65 anos) portadores do cartão isento fazerem a chamada “prova de vida”. A medida vale também para pessoas com deficiência ou patologias crônicas e aposentados por invalidez que possuem cartão isento. A prova de vida será retomada a partir de 1º de setembro.

“Com isso, evitamos que os idosos e as pessoas com deficiência tenham que se deslocar para renovar a validade do cartão neste momento em que ainda é necessário o isolamento social”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

LEIA TAMBÉM:

>> Quase 90 ruas de 14 bairros vão ganhar asfalto novo em Curitiba. Saiba quais são!

>> Casal é preso por deixar cães passando frio e fome na região metropolitana de Curitiba

O cartão isento tem validade de um ano. Aqueles que venceriam nesse período, portanto, terão a validade estendida até o fim de agosto, sem a necessidade de reapresentação de documentos.

Agende o atendimento

A Urbs também prorrogou até 31 de agosto a necessidade de agendamento prévio para atendimento presencial referente ao cartão-transporte. A medida é para evitar filas e aglomerações.

O agendamento deve ser feito no site da Urbs. Depois, o atendimento presencial será feito nas sedes da Urbs na Rodoferroviária ou das Ruas da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.