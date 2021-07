Nesta quarta-feira (7), a vacinação contra a covid-19 continua nas principais cidades da região metropolitana de Curitiba. Na maioria dos municípios, a aplicação é feita todos os dias, inclusive aos domingos.

Atualmente, as cidades seguem com a vacinação na faixa dos 40 anos e também para grupos específicos, como motoristas de transporte coletivo, cobradores e caminhoneiros. Confira o calendário a seguir:

Araucária

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, comprovante de endereço e caderneta de vacinação

Quarta-feira (7 de julho)

Pessoas com 44 anos completos ou mais

Almirante Tamandaré

Documentos necessários:

Fazer o cadastro no site da prefeitura e comparecer ao ponto de vacinação mais próximo.

Documento com foto, CPF, comprovante de residência.

De segunda à sexta (das 8h30 às 16h30)

46 anos ou mais.

Campo Largo

Documentos necessários:

**NÃO precisa de cadastro!

Trabalhadores da educação: Declaração que comprove vínculo com a instituição, documento pessoal com foto e CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Motoristas associados ou empregados de cooperativas e de empresas de transporte escolar: Carteira de sócio dos sindicatos dos transportes (categoria profissional) ou cooperativa de transporte ou declaração da empresa que comprove vínculo, documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço e uma caneta.

Quarta-feira (7 de julho)

Trabalhadores da educação – ensino regular e superior presencial (18+)

Motoristas associados ou empregados de cooperativas e de empresas de transporte escolar (18 +)

Campo Magro

Documentos necessários: documento de identificação com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Quarta-feira (7 de julho)

Pessoas de 43 e 42 anos

Colombo

Documentos necessários: documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Colombo.

Quarta-feira (7 de julho)

Pessoas de 43 anos ou mais.

São José dos Pinhais

Documentos: documento com foto, CPF, carteirinha de vacinação, comprovante de residência e ter realizado o pré-cadastro.

*Se puder leve 1kg de alimento não perecível, que será doado a quem mais precisa.

Quarta-feira (07 de julho) Horário de vacinação de acordo com o mês de nascimento

44 anos completos ou mais, nascidos de julho a dezembro

Fazenda Rio Grande

A prefeitura não divulgou calendário de vacinação para a data.

Pinhais

Documentos:

Caminhoneiros: identidade, CPF, comprovante de residência em seu nome; carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque c/ documento de identidade; ou carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio de sindicato de transporte (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no RNTRC.

Trabalhadores do transporte coletivo: identidade, CPF, comprovante de residência em seu nome; carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque c/ documento de identidade; ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Dias 07, 08 e 09 de julho (quarta, quinta e sexta-feira)

1° dose da população geral de 40 a 59 anos (conforme agendamento)

Dias 08 e 09 de julho (quinta e sexta-feira)

2° dose (data informada na carteira de vacinação)

De segunda a sexta, das 8h às 16h (sem agendamento)

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo