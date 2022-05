Depois da decisão do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba pela indicação da cassação do mandato do vereador Renato Freitas (PT), o Partido dos Trabalhadores do Paraná manifestou solidariedade e apoio ao vereador. Segundo o partido, o conselho votou de forma injusta.

Renato responde a processo por quebra de decoro, acusado por conta da ocupação na Igreja do Rosário durante um ato no início de fevereiro. A decisão agora segue para plenário.

LEIA TAMBÉM:

>> Conselho de Ética da Câmara decide pela cassação de Renato Freitas

>> Renato Freitas recebe e-mail racista supostamente assinado por vereador, “volta para a senzala”

O partido lembrou em nota que o vereador pediu desculpas pela atitude e a própria Arquidiocese de Curitiba enviou uma carta ao Conselho de Ética da Câmara, onde declarou que aceita as desculpas de Renato e que é contra a cassação de seu mandato. “Percebe-se na militância do vereador o anseio por justiça em favor daqueles que historicamente sofrem discriminação em nosso país. A causa é nobre e merece respeito.”, diz a carta.

Por fim, o partido reiterou que a “manifestação de Renato não fere o exercício legislativo e nem a legitimidade do seu mandato, portanto, a indicação pela cassação só demonstra a perseguição política contra o vereador e sua representatividade dentro da Câmara Municipal”, finalizou.

