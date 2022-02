A PUC-PR é agora mais um novo local que oferece exames de covid-19 e Influenza em Curitiba. A universidade firmou parceria com o laboratório remoto de análises clínicas Hilab para a instalação de um drive-thru de testagem no portão 04 do estacionamento do campus que fica no bairro Prado Velho. Os testes estão disponíveis para toda a população.

Com o avanço da variante Ômicron do coronavírus e o alto número de casos de gripe H3N2, a testagem é fundamental para a prevenção e evita a propagação das doenças. Como os exames estão sendo muito procurados, a PUC-PR considerou ser importante ceder um espaço da universidade para a realização dos testes para que a população tenha mais uma opção de local.

LEIA TAMBÉM:

>> Mulheres são mais resistentes à covid-19 e transmitem menos a doença, mostra estudo

>> Entendendo a ômicron; sintomas diferentes, menos intubações e síndromes infantis

A Hilab é formada por egressos da PUC-PR e fornece e realiza Testes Laboratoriais Remotos (TLRs), também conhecidos como Point-of-Care Testing (PoCT). São exames em que a coleta é realizada com o auxílio de um dispositivo situado fora do laboratório clínico.

Exames ofertados

No drive-thru da PUCPR são ofertados três tipos de exames: Covid-19 antígeno, que detecta a presença do SARS-CoV-2 no momento de maior transmissibilidade e tem laudo emitido em até 25 minutos; Covid-19 PCR-LAMP, que pode ser realizado do 3º ao 15º dia após a exposição ao vírus ou do 1º ao 10º dia depois do início dos sintomas, com resultado em até 6 horas; e Influenza A e B, exame rápido para a detecção qualitativa dos antígenos da Influenza A e B dos vírus da gripe em amostras nasais.

O atendimento é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. Os interessados devem se dirigir ao local, realizar o cadastro e logo após realizar o exame. Colaboradores, pais e alunos do Grupo Marista possuem desconto na realização dos exames no drive-thru.

Para conseguir o desconto, os colaboradores precisam apresentar, na hora da realização do exame, o crachá, enquanto estudantes devem estar com a carteirinha da instituição e os pais precisam mostrar a carteirinha do aluno e um documento que comprove o parentesco.

O valor do teste de Covid-19 antígeno é de R$ 200 para a população em geral, R$ 120 para colaboradores do Grupo Marista e R$ 170 para estudantes e pais de alunos do Grupo Marista. Já o exame de Covid-19 PCR-LAMP custa R$ 300 para a comunidade, R$ 210 para colaboradores maristas e R$ 255 para pais e estudantes do Grupo Marista. O teste de Influenza A e B, por fim, sai por R$ 150 para a comunidade em geral, R$ 90 para colaboradores do Grupo Marista e R$ 125 para pais e estudantes maristas.

Serviço:

Drive-thru de testagem Hilab na PUCPR

Local: Portão 4 do estacionamento da PUCPR

Av. Senador Salgado Filho, 331 – Prado Velho – Curitiba

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h; sábados, das 7h às 13h