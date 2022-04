A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com as inscrições abertas para o Vestibular de Inverno de 2022, em que os alunos ingressas no segundo semestre deste ano em 56 cursos dos campi de Curitiba, Londrina e Toledo.

O processo seletivo vai acontecer no formato presencial, respeitando as recomendações dos órgãos sanitários para a prevenção da covid-19 nos locais onde o processo seletivo será realizado, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção pelos candidatos.

As inscrições para o vestibular tradicional deverão ser realizadas até o dia 23 de maio no site oficial da PUCPR (https://multiversidade.pucpr.br/). A aplicação das provas do processo seletivo, que contemplarão 40 questões objetivas e uma proposta de redação dissertativo-argumentativa, ocorrerá em 29 de maio, das 13h às 17h.

Os interessados para o vestibular do curso de Medicina, disponível em Curitiba e Londrina, estão abertas até o dia 30 de maio. A prova será realizada em 05 de junho, das 13h às 18h, sendo composta por 60 questões objetivas e uma redação dissertativo-argumentativa. A data prevista para a divulgação da lista dos aprovados em primeira chamada é o dia 21 de junho.

