Depois de dois anos de atividades remotas em razão da pandemia, o Planeta PUCPR, tradicional feira de cursos e profissões da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), retorna à presencialidade em 2022. Em Curitiba, o evento será realizado nos dias 23 e 24 de setembro, enquanto em Londrina e em Toledo o Planeta PUCPR está marcado para os dias 06 de outubro e 29 de setembro, respectivamente.

“Há mais de duas décadas o Planeta PUCPR vem ajudando vestibulandos a tomarem melhores decisões sobre o seu futuro. Com o passar dos anos, o evento foi se aprimorando e hoje busca mostrar aos futuros universitários que a PUCPR é um ambiente que fomenta a inovação e valoriza a pluralidade de ideias”, afirma Vidal Martins, vice-reitor da PUCPR.

A PUCPR conta com graduações nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Educação a Distância). A Universidade é considerada a melhor instituição de ensino superior privada do Paraná e uma das melhores do Brasil, de acordo com o ranking da Times Higher Education, revista inglesa referência em Educação.

No Planeta PUCPR, os participantes poderão tirar dúvidas sobre projetos de pesquisa, bolsas, financiamento e internacionalização.

Feira de profissões – multiversidade

A programação do evento inclui sessões de bate-papo com os professores dos cursos, tour pelos câmpus, jogos e atividades interativas, experiências imersivas, apresentações culturais e food trucks. Ainda, serão realizadas oficinas para vivenciar os cursos na prática – em Curitiba, serão mais de 100 oficinas.

“Dizemos que a PUCPR é mais do que uma Universidade: é multiversidade. E se preparar para um futuro multi demanda vivenciar experiências de aprendizagem interdisciplinares e inovadoras, capazes de impulsionar e desenvolver todas as versões dos acadêmicos”, acrescenta Vidal.

A participação no Planeta PUCPR é gratuita, mas é necessário se inscrever previamente pelo site oficial do evento (https://planetapuc.com.br/